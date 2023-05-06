Польша начала крупнейшие национальные военные учения Anakonda-23

В Подкарпатском воеводстве в юго-восточной Польше начались военные учения Anakonda-23 - крупнейшие национальные учения, которые проходят раз в три года.

В этом году пройдут девятые подобные военные учения в Польше. Они состоятся на втором по величине полигоне страны в Новой Дембе.

Нынешние учения разделены на четыре части, объединяющие:

студийные;

военные;

компьютерные;

экспериментальные тренировки.

К ним также привлечены войска стран-союзников Польши, в том числе США.

К тому же в этом году в учениях примут участие около 13 тысяч военнослужащих Вооруженных сил Польши и стран-членов НАТО и партнеров Альянса, а также представители служб польского Министерства внутренних дел и администрации.

В Anakonda-23 будут участвовать в частности:

истребители F-16;

вертолеты Sokół;

зенитно-ракетные комплексы Grom;

самоходные минометы Rak;

гаубицы Krab;

а также американские танки Abrams, которые Польша активно покупает.

Ранее сообщалось, что в Эстонию недавно приехало более 70 морских пехотинцев США для участия в военных учениях.

Напомним, что ранее Польша передала Украине несколько своих истребителей МиГ-29, а также 250 советских танков Т-72. и отправила украинским войскам западные современные танки Leopard 2.

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