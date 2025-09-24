UA

Італія, приготуйся! Польща розгромила Туреччину на ЧС-2025 і вийшла у півфінал

Збірна Польщі з волейболу в 1/2 ЧС-2025 (фото: volleyballworld.com)
Автор: Катерина Урсатій

Збірна Польщі вийшла у півфінал чоловічого чемпіонату світу з волейболу-2025, що проходить у Філіппінах. У чвертьфіналі чинний віцечемпіон упевнено обіграв Туреччину з рахунком 3:0.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Як пройшов матч

Уже перша партія завершилася для поляків із комфортною перевагою у 10 очок - 25:15.

Туреччина змогла повести на старті другого сету, однак лідерство трималося лише один розіграш. Польща перехопила ініціативу та закрила партію з рахунком 25:22.

У третій партії боротьба була більш рівною, проте після рахунку 16:11 польська команда втримала перевагу й довела зустріч до перемоги в трьох сетах.

Хто наступний суперник Польщі

У півфіналі Польща зустрінеться з Італією, яка також перемогла у чвертьфіналі з рахунком 3:0, здолавши Бельгію. Ця гра стане повторенням фіналу Ліги націй, де польська збірна перемогла у трьох сетах.

Півфінальний матч Польща - Італія відбудеться в суботу, 27 вересня, о 9:30 за київським часом.

Фінал чемпіонату світу з волейболу запланований на неділю, 28 вересня.

Де дивитися ЧС-2025

Прямі трансляції доступні на платформах "Суспільне Спорт", місцевих каналах "Суспільного" та YouTube-каналі "Суспільне Волейбол".

Крім того, поєдинки ЧС-2025 транслюються на "Київстар ТБ".

Раніше ми розповіли, як Італія виграла жіночій чемпіонат світу з волейболу.

Також читайте, як українки вперше в історії здобули "золото" чемпіонату Європи з пляжного волейболу.

