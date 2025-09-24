Італія, приготуйся! Польща розгромила Туреччину на ЧС-2025 і вийшла у півфінал

Як пройшов матч

Уже перша партія завершилася для поляків із комфортною перевагою у 10 очок - 25:15.

Туреччина змогла повести на старті другого сету, однак лідерство трималося лише один розіграш. Польща перехопила ініціативу та закрила партію з рахунком 25:22.

У третій партії боротьба була більш рівною, проте після рахунку 16:11 польська команда втримала перевагу й довела зустріч до перемоги в трьох сетах.

Хто наступний суперник Польщі

У півфіналі Польща зустрінеться з Італією, яка також перемогла у чвертьфіналі з рахунком 3:0, здолавши Бельгію. Ця гра стане повторенням фіналу Ліги націй, де польська збірна перемогла у трьох сетах.

Півфінальний матч Польща - Італія відбудеться в суботу, 27 вересня, о 9:30 за київським часом.

Фінал чемпіонату світу з волейболу запланований на неділю, 28 вересня.