Польща проведе масштабну операцію на кордоні з Білоруссю

Глава Міноборони Польщі разом з міністром внутрішніх справ Томашем Семоняком провели спільну нараду щодо зміцнення східного кордону країни.

Операція "Безпечне Підляшшя" на кордоні з Білоруссю стартує 1 серпня. До неї залучать близько 17 тисяч солдатів. Керувати операцією буде 18-та механізована дивізія.

За словами міністра оборони, для навчання солдатів на кордоні були відряджені поліцейські, зокрема ті, які брали участь у місії в Косові.

У Польщі також позитивно оцінили створення буферної зони на східному кордоні. За словами польських урядовців, кількість спроб незаконного перетину кордону скоротилася вдвічі.

"Це дуже конкретний результат, пов'язаний із тим, що ми відсунули контрабандистів від самого кордону", – зазначив міністр внутрішніх справ.