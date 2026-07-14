Польща просить дозволу на арешт проросійського євродепутата

У Польщі просять Європарламент дозволити затримання та примусове доставлення до прокуратури скандального євродепутата Гжегожа Брауна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речниці Генеральної прокуратури Польщі Анни Адамяк.

Правоохоронці зібрали достатньо доказів для оголошення підозри політику, який відомий своїми українофобськими та проросійськими поглядами. Брауна звинувачують у цілій низці злочинів.

Зокрема, йдеться про незаконне позбавлення волі, пошкодження майна, образу посадових осіб, наклеп, розпалювання ненависті та насильство щодо представника влади.

Через це генеральний прокурор Польщі Вальдемар Журек звернувся до голови Європейського парламенту з проханням дати дозвіл на затримання депутата.

Спроби уникнути відповідальності

Європарламент ще у листопаді 2025 року погодився зняти з Брауна імунітет у цій справі. Після цього польські прокурори намагалися провести допит політика як підозрюваного, проте він проігнорував уже п'ять викликів.

За даними слідства, депутат та його адвокат без дозволу залишали слідчі дії або просто не поверталися після перерв, що унеможливило пред'явлення підозр.

У прокуратурі наголошують, що політик свідомо затягує розслідування та використовує свій статус євродепутата для уникнення кримінальної відповідальності. Така поведінка свідчить про зневагу до закону та порушує принцип рівності громадян.

Оскільки депутати Європарламенту мають такий самий захист від затримання, як і польські парламентарі, Брауна не можуть затримати чи примусово доставити до прокуратури без окремого погодження з боку Європейського парламенту.