Польша просит разрешения на арест пророссийского евродепутата

В Польше просят Европарламент разрешить задержание и принудительное доставление в прокуратуру скандального евродепутата Гжегожа Брауна.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-секретаря Генеральной прокуратуры Польши Анны Адамяк.

Правоохранители собрали достаточно доказательств для оглашения подозрения политику, известному своими украинофобскими и пророссийскими взглядами. Брауна обвиняют в целом ряде преступлений.

В частности, речь идет о незаконном лишении свободы, повреждении имущества, оскорблении должностных лиц, клевете, разжигании ненависти и насилии в отношении представителя власти.

Поэтому генеральный прокурор Польши Вальдемар Журек обратился к председателю Европейского парламента с просьбой дать разрешение на задержание депутата.

Попытки избежать ответственности

Европарламент еще в ноябре 2025 согласился снять с Брауна иммунитет по этому делу. После этого польские прокуроры пытались провести допрос политика как подозреваемого, однако он проигнорировал уже пять вызовов.

По данным следствия, депутат и его адвокат без разрешения оставляли следственные действия или просто не возвращались после перерывов, что сделало невозможным предъявление подозрений.

В прокуратуре отмечают, что политик сознательно затягивает расследование и использует свой статус евродепутата во избежание уголовной ответственности. Такое поведение свидетельствует о пренебрежении законом и нарушает принцип равенства граждан.

Поскольку депутаты Европарламента имеют такую же защиту от задержания, как и польские парламентарии, Брауна не могут задержать или принудительно доставить в прокуратуру без отдельного согласования со стороны Европейского парламента.