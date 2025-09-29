UA

Польща продовжить оплачувати термінали Starlink для України

Фото: Польща продовжить фінансувати термінали Starlink в Україні (Getty Images)
Автор: Валерій Ульяненко

Президент Польщі Кароль Навроцький підписав закон, який передбачає продовження фінансування терміналів Starlink в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на допис віцепрем'єр-міністра Михайла Федорова в Telegram.

"У час війни ця технологія має критичне значення - щоб лікарні, школи, критична інфраструктура та прифронтові регіони залишалися на зв'язку", - наголосив він.

За даними Федорова, наразі в Україні працює понад 50 тисяч терміналів Starlink. Понад 29 тисяч з них передали польські партнери.

"Дякую міністру цифровізації Польщі Кшиштофу Гавковському та всьому уряду Польщі за солідарність і стійку підтримку України", - написав віцепрем'єр-міністр.

Нагадаємо, в жовтні "Київстар" почне бета-тестування технології Starlink Direct to Cell. Вона діятиме як "вишка мобільного зв’язку в космосі" і забезпечуватиме зв’язок у будь-яких важкодоступних місцях, де є відкрите небо.

Спочатку скористатись послугою зможуть власники смартфонів на Android. Список доступних мереж доповнить Kyivstar SpaceX - смартфон автоматично підключатиметься до супутникового сигналу при зникненні наземного покриття.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що США погодили оплату супутникових послуг Starlink для України. Державний департамент схвалив продаж послуг супутникового зв’язку та обладнання приблизно на 150 млн доларів.

