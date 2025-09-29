Польща продовжить оплачувати термінали Starlink для України

"У час війни ця технологія має критичне значення - щоб лікарні, школи, критична інфраструктура та прифронтові регіони залишалися на зв'язку", - наголосив він.

За даними Федорова, наразі в Україні працює понад 50 тисяч терміналів Starlink. Понад 29 тисяч з них передали польські партнери.

"Дякую міністру цифровізації Польщі Кшиштофу Гавковському та всьому уряду Польщі за солідарність і стійку підтримку України", - написав віцепрем'єр-міністр.