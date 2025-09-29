Польша продолжит оплачивать терминалы Starlink для Украины

Президент Польши Кароль Навроцкий подписал закон, который предусматривает продолжение финансирования терминалов Starlink в Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию вице-премьер-министра Михаила Федорова в Telegram.
"Во время войны эта технология имеет критическое значение - чтобы больницы, школы, критическая инфраструктура и прифронтовые регионы оставались на связи", - подчеркнул он.
По данным Федорова, сейчас в Украине работает более 50 тысяч терминалов Starlink. Более 29 тысяч из них передали польские партнеры.
"Спасибо министру цифровизации Польши Кшиштофу Гавковскому и всему правительству Польши за солидарность и устойчивую поддержку Украины", - написал вице-премьер-министр.
Напомним, в октябре "Киевстар" начнет бета-тестирование технологии Starlink Direct to Cell. Она будет действовать как "вышка мобильной связи в космосе" и обеспечивать связь в любых труднодоступных местах, где есть открытое небо.
Сначала воспользоваться услугой смогут владельцы смартфонов на Android. Список доступных сетей дополнит Kyivstar SpaceX - смартфон автоматически будет подключаться к спутниковому сигналу при исчезновении наземного покрытия.
Ранее РБК-Украина сообщало, что США согласовали оплату спутниковых услуг Starlink для Украины. Государственный департамент одобрил продажу услуг спутниковой связи и оборудования примерно на 150 млн долларов.