Польша продолжит оплачивать терминалы Starlink для Украины

Фото: Польша продолжит финансировать терминалы Starlink в Украине (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

Президент Польши Кароль Навроцкий подписал закон, который предусматривает продолжение финансирования терминалов Starlink в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию вице-премьер-министра Михаила Федорова в Telegram.

"Во время войны эта технология имеет критическое значение - чтобы больницы, школы, критическая инфраструктура и прифронтовые регионы оставались на связи", - подчеркнул он.

По данным Федорова, сейчас в Украине работает более 50 тысяч терминалов Starlink. Более 29 тысяч из них передали польские партнеры.

"Спасибо министру цифровизации Польши Кшиштофу Гавковскому и всему правительству Польши за солидарность и устойчивую поддержку Украины", - написал вице-премьер-министр.

 

Напомним, в октябре "Киевстар" начнет бета-тестирование технологии Starlink Direct to Cell. Она будет действовать как "вышка мобильной связи в космосе" и обеспечивать связь в любых труднодоступных местах, где есть открытое небо.

Сначала воспользоваться услугой смогут владельцы смартфонов на Android. Список доступных сетей дополнит Kyivstar SpaceX - смартфон автоматически будет подключаться к спутниковому сигналу при исчезновении наземного покрытия.

Ранее РБК-Украина сообщало, что США согласовали оплату спутниковых услуг Starlink для Украины. Государственный департамент одобрил продажу услуг спутниковой связи и оборудования примерно на 150 млн долларов.

