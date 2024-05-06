Польща продовжить абонплату терміналів Starlink, які передала Україні, - Мінцифра

Зазначається, що про це Федоров домовився під час зустрічі зі своїм колегою Кшиштофом Гавковським.

"Країна надала понад 20 тисяч терміналів Starlink, які стали частиною критичної інфраструктури, вони забезпечують українців зв'язком та інтернетом. Сьогодні домовилися, що Польща продовжить абонплату цих терміналів. Вдячний колегам за це рішення", - написав міністр.

Що ще обговорювали на зустрічі

Федоров уточнив, що вони також підписали меморандум про співпрацю між міністерствами, далі впроваджуватимуть спільні проєкти з цифровізації, розвитку IT-індустрії, штучного інтелекту та електронного урядування.

Фото: Зустріч міністрів (t.me/zedigital)

Також вони обговорили підтримку дата-центру для Державної податкової служби України, який побудували на території Польщі для безпеки важливих даних.