Украина получила еще 5 тысяч терминалов Starlink

Украина получила еще 5 тысяч станций для спутникового интернета Starlink. Новую партию терминалов профинансировала Польша.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра цифровой трансформации Михаила Федорова во время брифинга .

Он отметил, что сейчас проходит распределение терминалов. Часть из них отправят на медицинскую и энергетическую сферы. Новая партия станций Starlink была закуплена Польшей.

"Мы не тратили на это средства. Это все платили наши польские коллеги и профинансировали поддержку Starlink. Это большие средства, потому что большой объем трафика проходит", - подчеркнул Федоров.

По словам министра, сейчас Украина имеет около 18 тысяч терминалов спутникового интернета Starlink.