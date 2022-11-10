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Польща передала Україні ще 1570 терміналів Starlink

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Польща, Україна, Четвер 10 листопада 2022 20:23
Польща передала Україні ще 1570 терміналів Starlink Фото: Україна отримала ще 1570 терміналів Starlink від Польщі (starlink.com)
Автор: Тетяна Степанова

Польща надала Україні ще 1570 систем супутникового зв’язку Starlink, які забезпечують зв’язок у районах, де телекомунікаційна інфраструктура була пошкоджена внаслідок бойових дій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Talegram міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова.

"Ще 1570 "Старлінків" від Польщі вже в Україні", - написав Федоров.

За його словами, це особливо важливо зараз, адже через російські обстріли є проблеми з електроенергією. Коли світло зникає - в деяких регіонах не працюють мобільні оператори та інтернет-провайдери. Тому уряд забезпечить країну публічними точками WI-FI, де люди зможуть бути на зв'язку.

"Також частину терміналів передамо цивільним адміністраціям на деокуповані території. Крім того, забезпечимо ними "Укрзалізницю", щоб пасажири та працівники мали стабільний мобільний зв‘язок та інтернет", - додав міністр.

Федоров зазначив, що з початку повномасштабного вторгнення за сприяння Міністерства цифрової трансформації від партнерів Україна отримала більше 20 тисяч терміналів Starlink. З них 5 тисяч за підтримки уряду Польщі.

"Дякую польському уряду за постійну підтримку та групі логістичних компаній ZAMMLER за безкоштовну доставку нової партії терміналів в Україну", - підсумував Михайло Федоров.

Польща передала Україні ще 1570 терміналів Starlink

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що медустанови України отримали понад 400 станцій Starlink, щоб мати змогу працювати з електронною системою охорони здоров'я та мати доступ до інтернету.

Також раніше ми писали, що американська компанія SpaceX, що належить Ілону Маску, запустила чергову групу супутників Starlink у космос. У рамках нового запуску вдалося вивести на орбіту 53 апарати.

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