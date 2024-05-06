Польша продлит абонплату терминалов Starlink, которые передала Украине, - Минцифра

Отмечается, что об этом Федоров договорился во время встречи со своим коллегой Кшиштофом Гавковским.

"Страна предоставила более 20 тысяч терминалов Starlink, которые стали частью критической инфраструктуры, они обеспечивают украинцев связью и интернетом. Сегодня договорились, что Польша продолжит абонплату этих терминалов. Благодарен коллегам за это решение", - написал министр.

Что еще обсуждали на встрече

Федоров уточнил, что они также подписали меморандум о сотрудничестве между министерствами, далее будут внедрять совместные проекты по цифровизации, развитию IT-индустрии, искусственного интеллекта и электронного управления.

Фото: Встреча министров (t.me/zedigital)

Также они обсудили поддержку дата-центра для Государственной налоговой службы Украины, который построили на территории Польши для безопасности важных данных.