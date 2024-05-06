Польша продлит абонплату терминалов Starlink, которые передала Украине, - Минцифра

Польша приняла решение продлить абонплату терминалов Starlink, которые ранее передавала Украине в рамках помощи.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова.
Отмечается, что об этом Федоров договорился во время встречи со своим коллегой Кшиштофом Гавковским.
"Страна предоставила более 20 тысяч терминалов Starlink, которые стали частью критической инфраструктуры, они обеспечивают украинцев связью и интернетом. Сегодня договорились, что Польша продолжит абонплату этих терминалов. Благодарен коллегам за это решение", - написал министр.
Федоров уточнил, что они также подписали меморандум о сотрудничестве между министерствами, далее будут внедрять совместные проекты по цифровизации, развитию IT-индустрии, искусственного интеллекта и электронного управления.
Фото: Встреча министров (t.me/zedigital)
Также они обсудили поддержку дата-центра для Государственной налоговой службы Украины, который построили на территории Польши для безопасности важных данных.
Starlink это спутниковая система высокоскоростного широкополосного доступа в интернет. Они очень нужны, особенно в районах, которые расположены вблизи линии фронта.
Польша начала передавать их Украине с самого начала вторжения России. В августе 2022 года Украина получила от Польши 5 тысяч станций для спутникового интернета Starlink.
Через несколько месяцев Польша предоставила Украине еще 1570 систем спутниковой связи Starlink.
В конце прошлого года стало известно, что Украина получила от Польши еще пять тысяч терминалов Starlink. Их решили использовать в прифронтовых регионах.
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