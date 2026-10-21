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Польща призупинила передачу Україні пакета зі зброєю через новий скандал, - джерело

19:43 21.10.2026 Ср
1 хв
aimg Іван Носальський aimg Мілан Лєліч
Фото: президент України Володимир Зеленський та прем'єр Польщі Дональд Туск (facebook.com/zelenskyy.official)

Рішення Львівської облради оголосити 2027-й роком УПА призвело до того, що Польща зупинила процес передачі Україні великого пакету військової допомоги.

Про це РБК-Україна повідомило поінформоване джерело.

За словами співрозмовника видання, Львівська облрада "примудрилася" провести голосування в той момент, коли Польща готувалася відправити Україні масштабний пакет військової допомоги.

"Через їхні безвідповідальні дії зараз постачання цього пакету призупинено. Йде активна робота закритими каналами для того, щоб врегулювати створену на рівному місці проблему", - зазначило джерело.

Скандальне рішення Львівської облради

Нагадаємо, Львівська облрада 20 жовтня ухвалила постанову, згідно з якою 2027-й оголосили "роком УПА, Романа Шухевича та Олега Ольжича".

Таке рішення викликало різку реакцію у польської влади. Зокрема прем'єр Польщі Дональд Туск заявив, що воно дратує поляків і суперечить інтересам України.

Водночас Міністерство закордонних справ України наголосило, що рішення Львівської облради було "контрпродуктивним".

Польська влада вже планує оголосити небажаною особою депутата Святослава Шеремета, який є автором скандальної ініціативи.

Детальніше про конфлікт між Польщею та Україною - у матеріалі РБК-Україна.

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ЛьвівПольщаДопомога УкраїніВійна в Україні