Польща приєднається до ядерного стримування Франції через загрозу РФ

Французький президент Емманюель Макрон та польський прем’єр Дональд Туск обговорили проведення спільних ядерних навчань. Про це вони заявили на спільній пресконференції в Гданську.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.
Новий етап французького ядерного стримування
Франція є єдиною ядерною державою в Європейському Союзі. На початку 2026 року Макрон анонсував "новий етап французького стримування" - історичний зсув, який передбачає розширену роль інших європейських країн, починаючи з участі в ядерних навчаннях.
Співпраця в рамках так званого "передового стримування" (forward deterrence) включає Польщу, а також Німеччину, Грецію, Нідерланди, Бельгію, Данію та Швецію.
Туск підтвердив, що Польща приєдналася до цієї групи. Він зазначив, що це "ексклюзивна група країн, які розуміють необхідність європейського суверенітету".
"Ми живемо у світі, в якому потрібні ядерні можливості стримування", - сказав польський прем’єр.
"Не моя мрія, але…"
Відповідаючи на запитання про потенційне розміщення французьких ядерних літаків у Польщі, Туск сказав:
"Розміщення Rafales з атомними бомбами над Польщею - не моя мрія, але я сподіваюся, що у вас немає таких планів", - заявив він.
Макрон, своєю чергою, повідомив, що французька сторона обговорюватиме з польськими колегами практичні варіанти в найближчі місяці.
Франція наполягає на тому, що остаточний контроль за застосуванням ядерної зброї залишається за Парижем, однак існують дискусії про можливе базування французьких літаків із ядерним озброєнням у країнах-союзницях.
Інші оборонні угоди
Туск також схвально відгукнувся про готовність Франції захищати східні кордони Польщі (з Білоруссю та Калінінградською областю РФ). Обговорювалася можливість залучення Франції до охорони аеропорту Жешув-Ясіонка, який відіграє ключову роль у постачанні зброї та гуманітарної допомоги Україні.
Сторони підписали угоди про поглиблення оборонної співпраці в космосі та військовому плануванні, зокрема Польща планує до кінця року придбати французький військовий телекомунікаційний супутник. Міністри оборони обох країн також розроблять двосторонній план співпраці на 2026-2028 роки.
Нагадаємо, Олександр Лукашенко звинуватив Україну та країни НАТО в нібито підготовці нападу на Білорусь. Диктатор пригрозив застосувати "весь арсенал оборони, зокрема ядерну зброю", якщо сусідні держави "нападуть" на його країну.
Ці заяви прозвучали на тлі активізації спільних військових навчань Росії та Білорусі.
Тим часом міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський виступив проти ідеї прискореного вступу України до Європейського Союзу, наголосивши, що Київ має пройти повний процес приєднання до блоку.