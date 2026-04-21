Польща приєднається до ядерного стримування Франції через загрозу РФ

Новий етап французького ядерного стримування

Франція є єдиною ядерною державою в Європейському Союзі. На початку 2026 року Макрон анонсував "новий етап французького стримування" - історичний зсув, який передбачає розширену роль інших європейських країн, починаючи з участі в ядерних навчаннях.

Співпраця в рамках так званого "передового стримування" (forward deterrence) включає Польщу, а також Німеччину, Грецію, Нідерланди, Бельгію, Данію та Швецію.

Туск підтвердив, що Польща приєдналася до цієї групи. Він зазначив, що це "ексклюзивна група країн, які розуміють необхідність європейського суверенітету".

"Ми живемо у світі, в якому потрібні ядерні можливості стримування", - сказав польський прем’єр.

"Не моя мрія, але…"

Відповідаючи на запитання про потенційне розміщення французьких ядерних літаків у Польщі, Туск сказав:

"Розміщення Rafales з атомними бомбами над Польщею - не моя мрія, але я сподіваюся, що у вас немає таких планів", - заявив він.

Макрон, своєю чергою, повідомив, що французька сторона обговорюватиме з польськими колегами практичні варіанти в найближчі місяці.

Франція наполягає на тому, що остаточний контроль за застосуванням ядерної зброї залишається за Парижем, однак існують дискусії про можливе базування французьких літаків із ядерним озброєнням у країнах-союзницях.

Інші оборонні угоди

Туск також схвально відгукнувся про готовність Франції захищати східні кордони Польщі (з Білоруссю та Калінінградською областю РФ). Обговорювалася можливість залучення Франції до охорони аеропорту Жешув-Ясіонка, який відіграє ключову роль у постачанні зброї та гуманітарної допомоги Україні.

Сторони підписали угоди про поглиблення оборонної співпраці в космосі та військовому плануванні, зокрема Польща планує до кінця року придбати французький військовий телекомунікаційний супутник. Міністри оборони обох країн також розроблять двосторонній план співпраці на 2026-2028 роки.