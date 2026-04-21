Польша присоединится к ядерному сдерживанию Франции из-за угрозы РФ

Новый этап французского ядерного сдерживания

Франция является единственной ядерной державой в Европейском Союзе. В начале 2026 года Макрон анонсировал "новый этап французского сдерживания" - исторический сдвиг, который предусматривает расширенную роль других европейских стран, начиная с участия в ядерных учениях.

Сотрудничество в рамках так называемого "передового сдерживания" (forward deterrence) включает Польшу, а также Германию, Грецию, Нидерланды, Бельгию, Данию и Швецию.

Туск подтвердил, что Польша присоединилась к этой группе. Он отметил, что это "эксклюзивная группа стран, которые понимают необходимость европейского суверенитета".

"Мы живем в мире, в котором нужны ядерные возможности сдерживания", - сказал польский премьер.

"Не моя мечта, но..."

Отвечая на вопрос о потенциальном размещении французских ядерных самолетов в Польше, Туск сказал:

"Размещение Rafales с атомными бомбами над Польшей - не моя мечта, но я надеюсь, что у вас нет таких планов", - заявил он.

Макрон, в свою очередь, сообщил, что французская сторона будет обсуждать с польскими коллегами практические варианты в ближайшие месяцы.

Франция настаивает на том, что окончательный контроль за применением ядерного оружия остается за Парижем, однако существуют дискуссии о возможном базировании французских самолетов с ядерным вооружением в странах-союзницах.

Другие оборонные соглашения

Туск также одобрительно отозвался о готовности Франции защищать восточные границы Польши (с Беларусью и Калининградской областью РФ). Обсуждалась возможность привлечения Франции к охране аэропорта Жешув-Ясионка, который играет ключевую роль в поставках оружия и гуманитарной помощи Украине.

Стороны подписали соглашения об углублении оборонного сотрудничества в космосе и военном планировании, в частности Польша планирует до конца года приобрести французский военный телекоммуникационный спутник. Министры обороны обеих стран также разработают двусторонний план сотрудничества на 2026-2028 годы.