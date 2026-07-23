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Польща прагне захисту від РФ із космосу: інвестує мільйони у систему IRIS2

06:17 23.07.2026 Чт
2 хв
Чому ЄС хоче мати власну супутникову мережу?
aimg Пилип Бойко
Польща прагне захисту від РФ із космосу: інвестує мільйони у систему IRIS2 Фото: супутник зв'язку на орбіті Землі (Getty Images)
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Польща інвестує 656 млн євро у створення європейської супутникової системи безпечного зв'язку IRIS2. Країна стає одним із найвпливовіших учасників цього стратегічного проєкту Євросоюзу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на PAP.

Такий внесок покриває 10 відсотків від загальної вартості всієї програми ЄС, що дозволяє Польщі увійти до вузького кола держав, які відіграють провідну роль у розвитку космічних технологій.

Польща працюватиме нарівні з Францією, Німеччиною та Італією. У списку ключових партнерів також Іспанія та Люксембург. Відповідну угоду підписали у польській столиці.

Що особливого у системі IRIS2

Цей проєкт став прямою відповіддю на сучасні загрози з боку РФ та нестабільну політичну ситуацію у США з її Starlink. Система гарантуватиме захист від гібридних атак Росії та ризиків, пов'язаних із природними катастрофами.

Мережа базуватиметься на технології квантового шифрування. Вона забезпечує надзвичайно високий рівень захисту даних, і зламати такий супутниковий зв'язок традиційними методами майже неможливо.

Графік розгортання проєкту:

  • 2029 рік - запуск у роботу перших елементів системи;
  • 2031 - 2032 роки - повне формування супутникового угруповання на орбіті.

У Польщі збудують власний наземний центр управління системою. Його інтегрують із державною мережею GovNet. Завдяки цьому Польща перетвориться на регіональний хаб захищеного зв'язку. Вона обслуговуватиме потреби країн Балтійського моря та Північної Європи.

Також космічна галузь країни отримає потужний поштовх для розвитку. Майже 400 польських підприємств зможуть приєднатися до виконання замовлень у межах IRIS2.

Контекст новини

ЄС будує власну супутникову систему зв'язку, щоб мати незалежність від США. Мережа IRIS2 матиме 290 супутників на різних орбітах і обслуговуватиме як приватних клієнтів, так і уряди. Україна теж подала заявку на участь у програмі.

Тим часом РФ розробляє протисупутникову зброю проти системи Starlink, яка відіграє важливу роль у забезпеченні зв’язку для України на війні.

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