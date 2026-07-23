Польша стремится к защите от РФ из космоса: инвестирует миллионы в систему IRIS2
Польша инвестирует 656 млн. евро в создание европейской спутниковой системы безопасной связи IRIS2. Страна становится одним из самых влиятельных участников этого стратегического проекта Евросоюза.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на PAP.
Такой вклад покрывает 10 процентов общей стоимости всей программы ЕС, что позволяет Польше войти в узкий круг государств, играющих ведущую роль в развитии космических технологий.
Польша будет работать наравне с Францией, Германией и Италией. В списке ключевых партнеров также Испания и Люксембург. Соответствующее соглашение было подписано в польской столице.
Что особенного в системе IRIS2
Этот проект стал прямым ответом на современные угрозы со стороны РФ и нестабильную политическую ситуацию в США с ее Starlink. Система гарантирует защиту от гибридных атак России и рисков, связанных с природными катастрофами.
Сеть будет основываться на технологии квантового шифрования. Она обеспечивает чрезвычайно высокий уровень защиты данных, и сломать такую спутниковую связь традиционными методами почти невозможно.
График развертывания проекта:
- 2029 год - запуск в работу первых элементов системы;
- 2031 - 2032 годы - полное формирование спутниковой группировки на орбите.
В Польше будет построен собственный наземный центр управления системой. Его интегрируют с государственной сетью GovNet. Благодаря этому Польша превратится в региональный хаб защищенной связи. Она будет обслуживать потребности стран Балтийского моря и Северной Европы.
Также космическая отрасль страны получит сильный толчок для развития. Около 400 польских предприятий смогут присоединиться к выполнению заказов в рамках IRIS2.
Контекст новости
ЕС строит свою спутниковую систему связи, чтобы иметь независимость от США. Сеть IRIS2 будет иметь 290 спутников на разных орбитах и будет обслуживать как частных клиентов, так и правительства. Украина тоже подала заявку на участие в программе.
Между тем, РФ разрабатывает противоспутниковое оружие против системы Starlink, которая играет важную роль в обеспечении связи для Украины на войне.