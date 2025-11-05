Польща постачатиме Словаччині американський газ на заміну російському

Як повідомляє РБК-Україна , про це заявили президенти Словаччини і Польщі Петер Пеллегріні та Кароль Навроцький, яких цитує Укрінформ .

Президент Словаччини наголосив, що його країна перебуває під тиском, щоби якомога швидше відмовитись від газопостачання з РФ.

Він додав, що обговорював це питання з лідерами Польщі і США. За його словами, з технічної точки зору Словаччина "перебуває у дуже складній ситуації".

"Тому я дуже радий прийняти пропозицію президента Польщі та дії польського уряду, які дозволять забезпечити альтернативні постачання газу до Словаччини через інтерконектор наших систем", - сказав Пеллегріні.

Навроцький повідомив, що Польща незабаром стане хабом постачання скрапленого газу зі Сполучених Штатів до країн регіону.

Він нагадав про LNG-термінал у Свіноуйсьце та висловив сподівання на скоріше завершення будівництва плавучого терміналу в Балтійському морі.

"Тому перед нами, країнами Центральної та Східної Європи, стоїть важливе завдання, в якому ми повинні бути єдиними: як сказав президент (Словаччини, - ред.) - повна незалежність від російського газу", - підкреслив Навроцький.