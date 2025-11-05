ua en ru
Польша будет поставлять Словакии американский газ на замену российскому

Словакия, Среда 05 ноября 2025 19:56
Польша будет поставлять Словакии американский газ на замену российскому Фото: президенты Словакии и Польши Петер Пеллегрини и Кароль Навроцкий (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

Польша собирается поставлять в Словакию американский газ, который должен заменить энергоресурсы России.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявили президенты Словакии и Польши Петер Пеллегрини и Кароль Навроцкий, которых цитирует Укринформ.

Президент Словакии подчеркнул, что его страна находится под давлением, чтобы как можно скорее отказаться от газоснабжения из РФ.

Он добавил, что обсуждал этот вопрос с лидерами Польши и США. По его словам, с технической точки зрения Словакия "находится в очень сложной ситуации".

"Поэтому я очень рад принять предложение президента Польши и действия польского правительства, которые позволят обеспечить альтернативные поставки газа в Словакию через интерконнектор наших систем", - сказал Пеллегрини.

Навроцкий сообщил, что Польша вскоре станет хабом поставок сжиженного газа из Соединенных Штатов в страны региона.

Он напомнил о LNG-терминале в Свиноуйсьце и выразил надежду на скорейшее завершение строительства плавучего терминала в Балтийском море.

"Поэтому перед нами, странами Центральной и Восточной Европы, стоит важная задача, в которой мы должны быть едиными: как сказал президент (Словакии, - ред.) - полная независимость от российского газа", - подчеркнул Навроцкий.

Напомним, Словакия после заключения долгосрочных импортных контрактов "Нафтогазом" может уменьшить тариф на транзит газа через свою территорию для импорта Украиной.

Отметим, ранее украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что Украина готовит для Словакии альтернативные предложения в сфере энергетического сотрудничества. Они могут заменить зависимость от российских энергоносителей.

