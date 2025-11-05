Польша будет поставлять Словакии американский газ на замену российскому

Как сообщает РБК-Украина , об этом заявили президенты Словакии и Польши Петер Пеллегрини и Кароль Навроцкий, которых цитирует Укринформ .

Президент Словакии подчеркнул, что его страна находится под давлением, чтобы как можно скорее отказаться от газоснабжения из РФ.

Он добавил, что обсуждал этот вопрос с лидерами Польши и США. По его словам, с технической точки зрения Словакия "находится в очень сложной ситуации".

"Поэтому я очень рад принять предложение президента Польши и действия польского правительства, которые позволят обеспечить альтернативные поставки газа в Словакию через интерконнектор наших систем", - сказал Пеллегрини.

Навроцкий сообщил, что Польша вскоре станет хабом поставок сжиженного газа из Соединенных Штатов в страны региона.

Он напомнил о LNG-терминале в Свиноуйсьце и выразил надежду на скорейшее завершение строительства плавучего терминала в Балтийском море.

"Поэтому перед нами, странами Центральной и Восточной Европы, стоит важная задача, в которой мы должны быть едиными: как сказал президент (Словакии, - ред.) - полная независимость от российского газа", - подчеркнул Навроцкий.