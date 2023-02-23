Польша ужесточает меры безопасности на границе с РФ и Беларусью: возводятся первые укрепления (фото)

Польша решила ужесточить меры безопасности на границе с Россией и Беларусью. На границе с Калининградской областью уже возводятся первые укрепления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра обороны Польши Мариуша Блащака .

"Мы приступили к превентивному расширению мер безопасности на границе с Россией и Беларусью. Это часть нашей стратегии защиты и сдерживания", - написал он.

Блащак сообщил, что первые укрепления уже строятся на границе с Калининградской областью.

Как сообщалось ранее, Польша собиралась строить электронное заграждение на границе с Калининградской областью.

Кроме того, Польша полностью завершила строительство стены на границе с Беларусью.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.