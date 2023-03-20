Польща посилює безпеку на кордоні з РФ та встановлює електронну систему стеження

"Ці автомобілі насамперед поїдуть на кордон із Росією, Білоруссю та Україною. Вони стануть природною опорою для інженерного загородження на кордоні з Білоруссю і електронного загородження, що знову будується, яке зводиться на кордоні з Росією. Ця інвестиція, тобто електронний бар'єр, буде збудовано у вересні цього року", - сказав Прага.

Він повідомив, що закупівля додаткового транспорту та необхідного обладнання у зв'язку з ситуацією та безпекою на польському кордоні та війною, що триває, як в Україні, так і другою гібридною війною на кордоні з Білоруссю.

У листопаді Польща розпочала будівництво тимчасового загородження з колючого дроту на кордоні з Калінінградською областю РФ. Як зазначили у Варшаві, це рішення було ухвалено у зв'язку з тим, що Росія відкрила аеропорт Калінінградської області для літаків з Близького Сходу та з Північної Африки, що створює загрозу міграційного тиску.