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Передача МіГ-29 Україні утримає Росію від кордонів Польщі, - спікер уряду

Новость на русском →
Четвер 16 березня 2023 13:26
Передача МіГ-29 Україні утримає Росію від кордонів Польщі, - спікер уряду Фото: передача МіГ-29 Україні утримає Росію від кордонів Польщі (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Передача винищувачів МіГ-29 Україні зміцнить безпеку Польщі, оскільки допоможе утримати Росію якомога далі від кордону.

Про це заявив спікер уряду Польщі Пьотр Мюллер, пише РБК-Україна з посиланням на PAP.

Як відзначив спікер уряду Польщі, безпека його країни жодним чином не постраждає від передачі винищувачів Україні.

"Наша безпека виграє від цього, тому що весь час ми триматимемо російський фронт далеко від наших кордонів", - пояснив Мюллер.

Спікер уряду додав, що його країна зміцнює свою оборону через укладання подальших контрактів на оснащення армії. Зокрема Польща отримує компенсацію від Європейського союзу за обладнання, яке передається Україні.

"Якщо сьогодні хтось хоче підірвати підтримку України у плані боротьби з Росією, то він не розуміє, що на черзі буде Польща", - зауважив Мюллер.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що у разі передачі Україні знятих з озброєння винищувачів МіГ-29, Словаччина отримає від союзників фінансову компенсацію.

Раніше Польща та Словаччина домовилися про передачу ЗСУ МіГ-29. Братислава заявила, що готова надати 13 винищувачів.

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