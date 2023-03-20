Польша усиливает безопасность на границе с РФ и устанавливает электронную систему слежения

"Эти автомобили прежде всего поедут на границу с Россией, Беларусью и Украиной. Они станут естественной опорой для инженерного заграждения на границе с Беларусью и вновь строящегося электронного заграждения, которое возводится на границе с Россией. Эта инвестиция, то есть электронный барьер, будет построен в сентябре этого года", - сказал Прага.

Он сообщил, что закупка дополнительного транспорта и необходимого оборудования в связи с ситуацией и безопасностью на польской границе и продолжающейся войной как в Украине, так и второй гибридной войной на границе с Беларусью.

В ноябре Польша начала строительство временного заграждения из колючей проволоки на границе с Калининградской областью РФ. Как отметили в Варшаве, это решение было принято в связи с тем, что Россия открыла аэропорт Калининградской области для самолетов с Ближнего Востока и Северной Африки, что создает угрозу миграционного давления.