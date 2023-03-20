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Польща посилює безпеку на кордоні з РФ та встановлює електронну систему стеження

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Польща, Понеділок 20 березня 2023 16:10
Польща посилює безпеку на кордоні з РФ та встановлює електронну систему стеження Фото: Польща посилює безпеку на кордоні з РФ (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Польща продовжує зміцнювати кордон із РФ та Білоруссю. Там планується встановити електронну систему стеження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву головного коменданта прикордонної охорони Польщі Томаша Праги, яку приводить Wirtualny Nowy Przemysł.

"Ці автомобілі насамперед поїдуть на кордон із Росією, Білоруссю та Україною. Вони стануть природною опорою для інженерного загородження на кордоні з Білоруссю і електронного загородження, що знову будується, яке зводиться на кордоні з Росією. Ця інвестиція, тобто електронний бар'єр, буде збудовано у вересні цього року", - сказав Прага.

Він повідомив, що закупівля додаткового транспорту та необхідного обладнання у зв'язку з ситуацією та безпекою на польському кордоні та війною, що триває, як в Україні, так і другою гібридною війною на кордоні з Білоруссю.

У листопаді Польща розпочала будівництво тимчасового загородження з колючого дроту на кордоні з Калінінградською областю РФ. Як зазначили у Варшаві, це рішення було ухвалено у зв'язку з тим, що Росія відкрила аеропорт Калінінградської області для літаків з Близького Сходу та з Північної Африки, що створює загрозу міграційного тиску.

Нагадаємо, що передача винищувачів МіГ-29 Україні зміцнить безпеку Польщі, оскільки допоможе утримати Росію якомога далі від кордону.

Польща вирішила посилити заходи безпеки на кордоні з Росією та Білоруссю. На кордоні з Калінінградською областю вже зводяться перші укріплення.

У Польщі планують звести військову базу в місті Олецько, яке знаходиться поблизу кордону з Калінінградською областю РФ.

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