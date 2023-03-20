Польша усиливает безопасность на границе с РФ и устанавливает электронную систему слежения
Польша продолжает укреплять границу с РФ и Белоруссией. Там планируется установить электронную систему слежения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главного коменданта пограничной охраны Польши Томаша Праги, которое приводит Wirtualny Nowy Przemysł.
"Эти автомобили прежде всего поедут на границу с Россией, Беларусью и Украиной. Они станут естественной опорой для инженерного заграждения на границе с Беларусью и вновь строящегося электронного заграждения, которое возводится на границе с Россией. Эта инвестиция, то есть электронный барьер, будет построен в сентябре этого года", - сказал Прага.
Он сообщил, что закупка дополнительного транспорта и необходимого оборудования в связи с ситуацией и безопасностью на польской границе и продолжающейся войной как в Украине, так и второй гибридной войной на границе с Беларусью.
В ноябре Польша начала строительство временного заграждения из колючей проволоки на границе с Калининградской областью РФ. Как отметили в Варшаве, это решение было принято в связи с тем, что Россия открыла аэропорт Калининградской области для самолетов с Ближнего Востока и Северной Африки, что создает угрозу миграционного давления.
Напомним, что передача истребителей МиГ-29 Украине укрепит безопасность Польши , поскольку поможет удержать Россию подальше от границы.
Польша решила ужесточить меры безопасности на границе с Россией и Беларусью . На границе с Калининградской областью уже возводятся первые укрепления.
В Польше планируют повести военную базу в городе Олецко , который находится вблизи границы с Калининградской областью РФ.
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