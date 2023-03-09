Польща почала зміцнювати кордон із Білоруссю протитанковими їжаками (фото)

У четвер, 9 березня, Польща почала зміцнювати кордон із Білоруссю та встановлює там протитанкові їжаки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра національної оборони Польщі Маріуша Блащака.

За його словами, це елемент польської стратегії оборони та стримування.

Вже сьогодні військовослужбовці почали встановлювати укріплення на кордоні з Білоруссю.

"У лютому почалося встановлення укріплень на кордоні з Калінінградською областю", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що Польща вирішила посилити заходи безпеки на кордоні з Росією та Білоруссю. На кордоні з Калінінградською областю вже зводяться перші укріплення.

Окрім того, Польща повністю завершила будівництво стіни на кордоні з Білоруссю.

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