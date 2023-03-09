Польша начала укреплять границу с Беларусью противотанковыми ежами (фото)

В четверг, 9 марта, Польша начала укреплять границу с Беларусью и устанавливает там противотанковые ежи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра национальной обороны Польши Мариуша Блащака.

По его словам, это элемент польской стратегии обороны и сдерживания.

Уже сегодня военнослужащие начали устанавливать укрепления на границе с Беларусью.

"В феврале началась установка укреплений на границе с Калининградской областью", - говорится в сообщении.

Напомним, что Польша решила ужесточить меры безопасности на границе с Россией и Беларусью. На границе с Калининградской областью уже возводятся первые укрепления.

Кроме того, Польша полностью завершила строительство стены на границе с Беларусью.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.