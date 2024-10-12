Польща планує призупинити право біженців на притулок: в чому причина

Польща планує призупинити право на притулок для біженців. Йдеться про тих, хто потрапляє в Польщу з Білорусі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico .

Про такі плани, як пише Politico, заявив польський прем'єр Дональд Туск, виступаючи на засіданні правлячої партії "Громадянська коаліція". Таке обмеження стане частиною нової міграційної стратегії Польщі.

"Я вимагатиму цього. Я буду вимагати визнання в Європі цього рішення", - наголосив він.

Своє рішення Туск пояснив тим, що Білорусь і Росія активно зловживають правами ЄС на притулок. Зокрема, в останні роки вони використовують мігрантів як інструмент в гібридній війні проти Заходу.