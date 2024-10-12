Польща планує призупинити право біженців на притулок: в чому причина
Польща планує призупинити право на притулок для біженців. Йдеться про тих, хто потрапляє в Польщу з Білорусі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.
Про такі плани, як пише Politico, заявив польський прем'єр Дональд Туск, виступаючи на засіданні правлячої партії "Громадянська коаліція". Таке обмеження стане частиною нової міграційної стратегії Польщі.
"Я вимагатиму цього. Я буду вимагати визнання в Європі цього рішення", - наголосив він.
Своє рішення Туск пояснив тим, що Білорусь і Росія активно зловживають правами ЄС на притулок. Зокрема, в останні роки вони використовують мігрантів як інструмент в гібридній війні проти Заходу.
У вересні Польща зафіксувала 2500 мігрантів з Близького Сходу та Африки, які намагалися перетнути кордон з боку Білорусі, а за рік таких було понад 26 тисяч. При цьому білоруські силовики активно допомагають мігрантам перетинати кордон, щоб нелегально потрапити в Польщу.
Нагадаємо, на початку жовтня заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик заявив про плани зміцнення кордону країни з Росією та Білоруссю. На будівництво укріплень планують витратити 10 млрд злотих.
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