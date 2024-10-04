ua en ru
Пт, 04 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Польща витратить 10 млрд злотих на зміцнення кордонів з Білоруссю та Росією

П'ятниця 04 жовтня 2024 18:55
UA EN RU
Польща витратить 10 млрд злотих на зміцнення кордонів з Білоруссю та Росією Ілюстративне фото: Польща витратить 10 млрд злотих на зміцненні кордонів з Білоруссю та Росією (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Польща почне будівництво перших елементів оборонних укріплень на своїх кордонах з Росією та Білоруссю до кінця 2024 року. Проект буде реалізовано в рамках програми "Східний щит".

Як повідомляє РБК-Україна, про це розповів замміністра оборони Польщі Цезарій Томчик під час пресконференції, пише Reuters.

За його словами, Польща планує зміцнити свої північні та східні кордони шляхом створення оборонних ліній, системами спостереження, розвідки і захисту від безпілотників. На це буде виділено 10 млрд крон (близько 2,6 млрд доларів - ред.).

"У найближчі три тижні ми зможемо провести перші випробування елементів "Східного щита" на польських військових полігонах, також цьогоріч ми почнемо будівництво перших елементів на північному і східному кордонах", - зазначив Томчик.

Програму будуть втілювати у співпраці з Литвою, Латвією та Естонією, а також з британськими та американськими силами.

Конфлікт Польщі та Білорусі

Конфлікт між Польщею та Білоруссю загострився через кризу з нелегальними мігрантами, яких Білорусь направляла до польського кордону. Ситуація ускладнилася після початку війни в Україні, оскільки Білорусь активно підтримує Росію.

Польща зміцнює свій кордон та планує будівництво фортифікацій, а також запроваджує перевірки для обмеження доходів Мінська від транзиту.

Також балтійські країни та Польща запропонували ЄС побудувати на кордоні з Росією і Білоруссю 700-кілометрову лінію оборони.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Білорусь Польща
NEWS
Зеленський приїхав в Сумську область і провів там засідання Ставки
Зеленський приїхав в Сумську область і провів там засідання Ставки
DAILY
"Нехай бомблять Москву!" Як живе Запоріжжя після атак КАБами і що там говорять про Росію
Юлія Акимова, Віталій Носач "Нехай бомблять Москву!" Як живе Запоріжжя після атак КАБами і що там говорять про Росію