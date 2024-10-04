Польща витратить 10 млрд злотих на зміцнення кордонів з Білоруссю та Росією

Польща почне будівництво перших елементів оборонних укріплень на своїх кордонах з Росією та Білоруссю до кінця 2024 року. Проект буде реалізовано в рамках програми "Східний щит".

Як повідомляє РБК-Україна, про це розповів замміністра оборони Польщі Цезарій Томчик під час пресконференції, пише Reuters.

За його словами, Польща планує зміцнити свої північні та східні кордони шляхом створення оборонних ліній, системами спостереження, розвідки і захисту від безпілотників. На це буде виділено 10 млрд крон (близько 2,6 млрд доларів - ред.).

"У найближчі три тижні ми зможемо провести перші випробування елементів "Східного щита" на польських військових полігонах, також цьогоріч ми почнемо будівництво перших елементів на північному і східному кордонах", - зазначив Томчик.

Програму будуть втілювати у співпраці з Литвою, Латвією та Естонією, а також з британськими та американськими силами.

Конфлікт Польщі та Білорусі

Конфлікт між Польщею та Білоруссю загострився через кризу з нелегальними мігрантами, яких Білорусь направляла до польського кордону. Ситуація ускладнилася після початку війни в Україні, оскільки Білорусь активно підтримує Росію.

Польща зміцнює свій кордон та планує будівництво фортифікацій, а також запроваджує перевірки для обмеження доходів Мінська від транзиту.