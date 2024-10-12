Польша планирует приостановить право беженцев на убежище: в чем причина

Польша планирует приостановить право на убежище для беженцев. Речь идет о тех, кто попадает в Польшу из Беларуси.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico .

О таких планах, как пишет Politico, заявил польский премьер Дональд Туск, выступая на заседании правящей партии "Гражданская коалиция". Такое ограничение станет частью новой миграционной стратегии Польши.

"Я буду требовать этого. Я буду требовать признания в Европе этого решения", - подчеркнул он.

Свое решение Туск объяснил тем, что Беларусь и Россия активно злоупотребляют правами ЕС в убежище. В частности, в последние годы они используют мигрантов как инструмент в гибридной войне против Запада.