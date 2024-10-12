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Польша планирует приостановить право беженцев на убежище: в чем причина

Польша, Суббота 12 октября 2024 18:24
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Польша планирует приостановить право беженцев на убежище: в чем причина Фото: Дональд Туск, премьер Польши (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

Польша планирует приостановить право на убежище для беженцев. Речь идет о тех, кто попадает в Польшу из Беларуси.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

О таких планах, как пишет Politico, заявил польский премьер Дональд Туск, выступая на заседании правящей партии "Гражданская коалиция". Такое ограничение станет частью новой миграционной стратегии Польши.

"Я буду требовать этого. Я буду требовать признания в Европе этого решения", - подчеркнул он.

Свое решение Туск объяснил тем, что Беларусь и Россия активно злоупотребляют правами ЕС в убежище. В частности, в последние годы они используют мигрантов как инструмент в гибридной войне против Запада.

В сентябре Польша зафиксировала 2500 мигрантов с Ближнего Востока и Африки, пытавшихся пересечь границу со стороны Беларуси, а за год таких было более 26 тысяч. При этом белорусские силовики активно помогают мигрантам пересекать границу, чтобы нелегально попасть в Польшу.

Напомним, в начале октября заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик заявил о планах по укреплению границы страны с Россией и Беларусью. На строительство укреплений планируется потратить 10 млрд злотых.

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