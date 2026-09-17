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Польща планує передати Україні ракети для Patriot, - ЗМІ

13:20 17.09.2026 Чт
2 хв
aimg Юлія Капітонова
Польща планує передати Україні ракети для Patriot, - ЗМІ Фото: Польща може посилити українську ППО (Getty Images)
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Польща хоче передати Україні ракети до американських систем ППО Patriot у межах нового пакету допомоги. Вартість останнього сягне 50 мільйонів євро.

Про це заявив оперативний командувач Збройних сил Польщі Іренеуш Новак, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Rzeczpospolita.

Журналісти поцікавилися у Новака, чи планує Варшава передати Україні ракети до Patriot.

"Так, до тієї кількості, яка була заявлена, і це секретна інформація", - наголосив він.

За його словами, станом на сьогодні йдеться про невелику кількість одиниць.

"Ніхто не говорить про масові пожертвування", - зауважив Новак.

Натомість Польща хотіла б отримати від України технології виготовлення безпілотників та ракет.

Як зазначив Новак, Варшава могла б надати Києву пострадянське обладнання, яке досі використовується.

"Воно могло б бути дуже корисним для України, навіть якщо воно потребуватиме повного ремонту. Ми повинні усвідомлювати, що таке обладнання також використовується для бойових дій в інтересах Польщі", - заявив Новак.

Віце-прем'єр-міністр і міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш не раз наголошував, що передача Україні військового обладнання відповідає інтересам польської армії.

За його словами, натомість Польща зможе отримати технології у сфері безпілотників і ракет. Водночас переговори опинилися у політичному глухому куті після рішення президента України Володимира Зеленського назвати військову частину на честь героїв УПА.

До речі, нещодавно стало відомо, що Варшава лютує через плани Єврокомісії віддати мільярди на оборону Україні.

Окрім того, ми писали, що Польща зводить електронний бар'єр на кордоні з Україною.

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