Польща планує передати Україні ракети для Patriot, - ЗМІ

Польща хоче передати Україні ракети до американських систем ППО Patriot у межах нового пакету допомоги. Вартість останнього сягне 50 мільйонів євро.

Про це заявив оперативний командувач Збройних сил Польщі Іренеуш Новак, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Rzeczpospolita .

Журналісти поцікавилися у Новака, чи планує Варшава передати Україні ракети до Patriot.

"Так, до тієї кількості, яка була заявлена, і це секретна інформація", - наголосив він.

За його словами, станом на сьогодні йдеться про невелику кількість одиниць.

"Ніхто не говорить про масові пожертвування", - зауважив Новак.

Натомість Польща хотіла б отримати від України технології виготовлення безпілотників та ракет.

Як зазначив Новак, Варшава могла б надати Києву пострадянське обладнання, яке досі використовується.

"Воно могло б бути дуже корисним для України, навіть якщо воно потребуватиме повного ремонту. Ми повинні усвідомлювати, що таке обладнання також використовується для бойових дій в інтересах Польщі", - заявив Новак.

Віце-прем'єр-міністр і міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш не раз наголошував, що передача Україні військового обладнання відповідає інтересам польської армії.

За його словами, натомість Польща зможе отримати технології у сфері безпілотників і ракет. Водночас переговори опинилися у політичному глухому куті після рішення президента України Володимира Зеленського назвати військову частину на честь героїв УПА.