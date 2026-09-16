Польща обурена планами Єврокомісії віддати мільярди на оборону Україні

Польща опинилась серед країн ЄС, здивованих заявою голови Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн про намір спрямувати невикористані кошти оборонної програми SAFE на спільні проєкти з Україною. Варшава сама розраховувала отримати ці гроші для власних оборонних програм.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RMF24 .

Ще влітку польська влада заявляла, що планує подати заявку на другий етап програми SAFE і отримати ту частину коштів, яку інші країни не встигли використати, щоб профінансувати власні оборонні розробки. Варшава вже готувала конкретні проєкти для подання.

Тепер ці плани під загрозою: за словами фон дер Ляєн, залишкові кошти SAFE планують віддати не країнам ЄС, а на спільні програми з українською оборонною промисловістю.

Дипломатичне джерело в Брюсселі поскаржилось журналістці польського радіо RMF FM, що жодних попередніх консультацій із державами-членами щодо цього рішення не було.

"Такої розмови з Єврокомісією не було. Наразі саме ми, держави-члени, погашаємо кошти цієї позики, а не Єврокомісія", - обурено заявив співрозмовник.

Суть претензії проста: SAFE - це не подарунок, а позика, яку країни ЄС беруть на себе і потім самі виплачують. Тож логічно, вважають у деяких столицях, що саме держави, а не Брюссель, мають вирішувати, куди підуть невикористані кошти.

За словами єврокомісара з оборони Андрюса Кубілюса, точну суму ще уточнюють, орієнтовно йдеться про 10-20 мільярдів євро. Планується спрямувати їх на спільні оборонні розробки України та ЄС, зокрема на систему протиракетної оборони FREYA.

Скільки коштів реально залишиться невикористаними, поки невідомо. Країни ЄС мають час до кінця жовтня відзвітувати про свої проєкти - лише тоді стане зрозуміло, який обсяг коштів вивільниться.

Раніше неофіційно згадувалась цифра близько 10 мільярдів євро. Італія, наприклад, отримала майже 15 мільярдів, але досі не підписала угоду на всю суму - там зважують, як позика вплине на бюджетний дефіцит. Схожа ситуація з Угорщиною, якій виділили приблизно 16 мільярдів.

"Поки що це ділити шкуру невбитого ведмедя", - прокоментували ситуацію джерела в Брюсселі.