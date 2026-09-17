Польша планирует передать Украине ракеты для Patriot, - СМИ

Польша хочет передать Украине ракеты к американским системама ПВО Patriot в рамках нового пакета помощи. Стоимость последнего составит 50 миллионов евро.

Об этом заявил оперативный командующий Вооруженными силами Польши Иренеуш Новак, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Rzeczpospolita .

Журналисты поинтересовались у Новака, планирует ли Варшава передать Украине ракеты к Patriot.

"Да, к тому количеству, которое было заявлено, и это секретная информация", - подчеркнул он.

По его словам, по состоянию на сегодняшний день речь идет о небольшом количестве единиц.

"Никто не говорит о массовых пожертвованиях", - отметил Новак.

Взамен Польша хотела бы получить от Украины технологии изготовления беспилотников и ракет.

Как отметил Новак, Варшава могла бы предоставить Киеву постсоветское оборудование, которое до сих пор используется.

"Оно могло бы быть очень полезным для Украины, даже если оно потребует полного ремонта. Мы должны отдавать себе отчет, что такое оборудование также используется для боевых действий в интересах Польши", - заявил Новак.

Вице-премьер-министр и министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш не раз подчеркивал, что передача Украине военного оборудования отвечает интересам польской армии.

По его словам, Польша сможет получить технологии в сфере беспилотников и ракет. В то же время, переговоры оказались в политическом тупике после решения президента Украины Владимира Зеленского назвать воинскую часть в честь героев УПА.