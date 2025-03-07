Польща підняла у повітря винищувачі через ракетну атаку Росії по Україні

Ракетний обстріл України з боку Росії

Від початку повномасштабної війни Росія регулярно вдається до обстрілів інфраструктури України, у тому ж числі й цивільної, що створює серйозну загрозу для звичайних громадян. Під час атак терористи застосовують ракети, керовані авіаційні бомби, артилерію та безпілотники.

Цієї ж ночі, як й в попередні дні, ворог вдавався до нічного пуску дронів. Вже о першій ночі Повітряні сили Збройних сил України (ЗСУ) повідомили про зліт групи стратегічних бомбардувальників Ту-95МС, а ще пізніше - про пуски крилатих ракет з акваторії Чорного моря.

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