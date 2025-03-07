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Польща підняла у повітря винищувачі через ракетну атаку Росії по Україні

П'ятниця 07 березня 2025 06:24
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Польща підняла у повітря винищувачі через ракетну атаку Росії по Україні Ілюстративне зображення: Польща підняла у повітря винищувачі через ракетну атаку Росії по Україні (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Польща, на тлі ракетного обстрілу України з боку Російської Федерації (РФ), підняла у небо винищувачі та привела протиповітряну оборону (ППО) до готовності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт Оперативного командування Збройних сил Польщі.

Зазначається, що через "інтенсивну діяльність" авіації Росії, розпочалась операція польської та союзницької авіації у повітряному просторі Польщі:

  • у повітря підняті винищувачі;
  • наземні системи ППО та радіолокаційної розвідки приведено в стан найвищої готовності.

"Вжиті заходи спрямовані на забезпечення безпеки в районах, що межують із загрозливими зонами", - пише Оперативне командування Збройних сил Польщі.

Ракетний обстріл України з боку Росії

Від початку повномасштабної війни Росія регулярно вдається до обстрілів інфраструктури України, у тому ж числі й цивільної, що створює серйозну загрозу для звичайних громадян. Під час атак терористи застосовують ракети, керовані авіаційні бомби, артилерію та безпілотники.

Цієї ж ночі, як й в попередні дні, ворог вдавався до нічного пуску дронів. Вже о першій ночі Повітряні сили Збройних сил України (ЗСУ) повідомили про зліт групи стратегічних бомбардувальників Ту-95МС, а ще пізніше - про пуски крилатих ракет з акваторії Чорного моря.

Детальніше про актуальну ситуацію у повітрі - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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