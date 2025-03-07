Польша подняла в воздух истребители из-за ракетной атаки России по Украине

Польша, на фоне ракетного обстрела Украины со стороны Российской Федерации (РФ), подняла в небо истребители и привела противовоздушную оборону (ПВО) в готовность.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт Оперативного командования Вооруженных сил Польши.

"Принятые меры направлены на обеспечение безопасности в районах, граничащих с угрожающими зонами", - пишет Оперативное командование Вооруженных сил Польши.

Отмечается, что из-за "интенсивной деятельности" авиации России, началась операция польской и союзной авиации в воздушном пространстве Польши:

Ракетный обстрел Украины со стороны России

С начала полномасштабной войны Россия регулярно прибегает к обстрелам инфраструктуры Украины, в том числе и гражданской, что создает серьезную угрозу для обычных граждан. Во время атак террористы применяют ракеты, управляемые авиационные бомбы, артиллерию и беспилотники.

Этой же ночью, как и в предыдущие дни, враг прибегал к ночному пуску дронов. Уже в час ночи Воздушные силы Вооруженных сил Украины (ВСУ) сообщили о взлете группы стратегических бомбардировщиков Ту-95МС, а еще позже - о пусках крылатых ракет из акватории Черного моря.

Подробнее об актуальной ситуации в воздухе - читайте в материале РБК-Украина.

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