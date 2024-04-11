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Польща підняла у повітря винищувачі через ракетну атаку РФ по Україні

Фото: Польща підняла в повітня винищувачі F-16 (wikimedia.org)
Автор: Валерій Савицький

У Польщі для забезпечення безпеки повітряного простору під час ракетної атаки Росії проти України, піднято військову винищувальну авіацію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Оперативного командування Збройних сил Польщі у соцмережі Х.

У командуванні зазначили, що в повітряному просторі діють польські та союзні літаки, що є причиною підвищеного рівня шуму, особливо в південно-східній частині країни.

"Сьогодні вночі спостерігається інтенсивна активність дальньої авіації Російської Федерації, пов'язана з нанесенням ракетних ударів по об'єктах, розташованих на території України", - йдеться у повідомленні.

В Оперативному командуванні зазначили, що активізовано всі необхідні процедури для забезпечення безпеки польського повітряного простору. Управління Республіки Польща веде постійний моніторинг ситуації.

Масштабна ракетна атака на Україну

Вночі 11 квітня було зафіксовано виліт 9-х бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з аеродрому "Оленья" (Мурманська область, РФ).

Близько 4:00 літаки запустили крилаті ракети в напрямку України. В країні було оголошено масштабну повітряну тривогу.

Згодом у Харкові та області прогриміло як мінімум дев'ять вибухів. В місті зафіксовані перебої зі світлом.

Наразі більшість ракет пролітають над західними областями країни.

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Війна Росії проти України