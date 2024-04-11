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Польша подняла в воздух истребители из-за ракетной атаки РФ по Украине

Фото: Польша подняла в воздух истребители F-16 (wikimedia.org)
Автор: Валерий Савицкий

В Польше для обеспечения безопасности воздушного пространства во время ракетной атаки России против Украины, поднята военная истребительная авиация.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Оперативного командования Вооруженных сил Польши в соцсети Х.

В командовании отметили, что в воздушном пространстве действуют польские и союзные самолеты, что является причиной повышенного уровня шума, особенно в юго-восточной части страны.

"Сегодня ночью наблюдается интенсивная активность дальней авиации Российской Федерации, связанная с нанесением ракетных ударов по объектам, расположенным на территории Украины", - говорится в сообщении.

В Оперативном командовании отметили, что активизированы все необходимые процедуры для обеспечения безопасности польского воздушного пространства. Управление Республики Польша ведет постоянный мониторинг ситуации.

Масштабная ракетная атака на Украину

Напомним, ночью 11 апреля был зафиксирован вылет 9-х бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95МС с аэродрома "Оленья" (Мурманская область, РФ).

Около 4:00 самолеты запустили крылатые ракеты в направлении Украины. В стране была объявлена масштабная воздушная тревога.

Позже в Харькове и области прогремели как минимум девять взрывов. В городе зафиксированы перебои со светом.

В данный момент большинство ракет пролетают над западными областями страны.

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Война России против Украины