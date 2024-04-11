Польша подняла в воздух истребители из-за ракетной атаки РФ по Украине

В Польше для обеспечения безопасности воздушного пространства во время ракетной атаки России против Украины, поднята военная истребительная авиация.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Оперативного командования Вооруженных сил Польши в соцсети Х.
В командовании отметили, что в воздушном пространстве действуют польские и союзные самолеты, что является причиной повышенного уровня шума, особенно в юго-восточной части страны.
"Сегодня ночью наблюдается интенсивная активность дальней авиации Российской Федерации, связанная с нанесением ракетных ударов по объектам, расположенным на территории Украины", - говорится в сообщении.
В Оперативном командовании отметили, что активизированы все необходимые процедуры для обеспечения безопасности польского воздушного пространства. Управление Республики Польша ведет постоянный мониторинг ситуации.
Напомним, ночью 11 апреля был зафиксирован вылет 9-х бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95МС с аэродрома "Оленья" (Мурманская область, РФ).
Около 4:00 самолеты запустили крылатые ракеты в направлении Украины. В стране была объявлена масштабная воздушная тревога.
Позже в Харькове и области прогремели как минимум девять взрывов. В городе зафиксированы перебои со светом.
В данный момент большинство ракет пролетают над западными областями страны.
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