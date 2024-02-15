Польща підняла бойову авіацію під час ракетного удару по Україні

Польща підняла бойову авіацію під час ракетного удару російської армії по території України вранці 15 лютого.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування збройних сил Польщі у Twitter.

"Повідомляємо, що спостерігається інтенсивна діяльність дальньої авіації Російської Федерації, пов’язана з нанесенням ракетних ударів по території України", - йдеться в повідомленні.

Командування розпочало всі необхідні процедури для забезпечення безпеки повітряного простору Польщі, ситуація постійно мониториться.

"Попереджаємо, що задіяна польська та союзницька авіація, що може спричинити підвищений рівень шуму, особливо у південно-східній частині країни", - додали у збройних силах Польщі.

Ракетний удар по Україні

Нагадаємо вранці 15 лютого, російська армія нанесла черговий ракетний удар по Україні. У багатьох регіонах постраждалі цивільні об'єкти.

Близько 2:00 за київським часом з аеродрому Оленья в Мурманській області вилетіли шість стратегічних бомбардувальників Ту-95.

Близько 5 години ранку в низці областей було оголошено повітряну тривогу, яка згодом розповсюдилася на всю територію України. Повітряні сили повідомили про запуск росіянами ракет "Калібр" з Чорного моря.

Як повідомив мер Львова Андрій Садовий, війська РФ могли спрямувати для атаки Львова та області понад десять ракет.

"За попередньою інформацією, на наш регіон летіло понад 10 ракет. ППО добре відпрацювали цю атаку, але все ж маємо одне попадання у об'єкт інфраструктури", - зазначив він.

В мерії уточнили, що вибуховою хвилею вибило вікна у житлових будинках на вулиці Науковій, також зачепило школу. На місці працюють оперативні служби.