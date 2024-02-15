Польша подняла боевую авиацию во время ракетного удара по Украине

Польша подняла боевую авиацию во время ракетного удара российской армии по территории Украины утром 15 февраля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование вооруженных сил Польши в Twitter.

"Сообщаем, что наблюдается интенсивная деятельность дальней авиации Российской Федерации, связанная с нанесением ракетных ударов по территории Украины", - говорится в сообщении.

Командование приступило ко всем необходимым процедурам для обеспечения безопасности воздушного пространства Польши, ситуация постоянно мониторится.

"Предупреждаем, что задействована польская и союзническая авиация, что может повлечь за собой повышенный уровень шума, особенно в юго-восточной части страны", - добавили в вооруженных силах Польши.

Ракетный удар по Украине

Напомним, утром 15 февраля, российская армия нанесла очередной ракетный удар по Украине. Во многих регионах пострадали гражданские объекты.

Около двух часов по киевскому времени с аэродрома Оленья в Мурманской области вылетели шесть стратегических бомбардировщиков Ту-95.

Около 5 часов утра в ряде областей была объявлена воздушная тревога, которая впоследствии распространилась на всю территорию Украины. Воздушные силы сообщили о запуске россиянами ракет "Калибр" из Черного моря.

Как сообщил мэр Львова Андрей Садовый, войска РФ могли направить для атаки Львова и области более десяти ракет.

"По предварительной информации, на наш регион летело более 10 ракет. ПВО хорошо отработали эту атаку, но все же одно попадание в объект инфраструктуры", - отметил он.

В мэрии уточнили, что взрывной волной выбило окна в жилых домах на улице Научной, также задело школу. На месте действуют оперативные службы.