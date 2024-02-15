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Бомбардувальники Ту-95 злетіли з аеродрому в Росії, - ЗСУ

Четвер 15 лютого 2024 02:03
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Бомбардувальники Ту-95 злетіли з аеродрому в Росії, - ЗСУ Ілюстративне фото: російський літак Ту-95МС (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

На території РФ було зафіксовано українськими військовими зліт кількох стратегічних бомбардувальників Ту-95. Борти піднялися в повітря з аеродрому Оленья у Мурманській області.

Про це передає РБК-Україна з посиланням на Telegram командування Повітряних сил Збройних сил України.

Українські військові попередили про вірогідність ворожої повітряної атаки по території країни. Запуск ракет противника з літаків може відбутися близько четвертої години ранку.

"Зафіксовано зліт кількох Ту-95мс з аеродрому Оленья (Мурманська обл., РФ). Орієнтовний час виходу на пускові рубежі - 4.00", - йдеться в оголошенні.

Українців закликають звертати уваги на вірогідні сигнали повітряної тривоги, та у разі оголошення тривоги прямувати в укриття.

Повітряна атака по Україні вночі 15 лютого

Раніше повідомлялося, що близько опівночі російські загарбники завдали ракетного удару по Чугуєву Харківської області. Як пізніше повідомили в мерії, внаслідок ворожої атаки є щонайменше одна загибла. Загалом у громаді пролунали 2 вибухи, а ракета окупантів поцілила в район житлової забудови.

Також у Повітряних силах цієї ночі повідомляли про загрозу ракетних ударів і інших областях. Зокрема, під атаку потрапив Миргород, по якому ворог запускав, за попередньою інформацією, ракети типу Х-59. У мережі повідомляли про вибухи та роботу ППО.

Крім того, військові попередили про загрозу застосування противником балістичного ракетного озброєння по східних областях України.

Детальніше про літаки Ту-95, які росіяни використовують для завдання ракетних ударів по Україні, читайте в матеріалі РБК-Україна.

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