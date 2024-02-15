У Львові вибуховою хвилею від ракети пошкоджено вікна будинків

У Львові зафіксовано приліт ракети в межах міста. У кількох будинках вибуховою хвилею вибило вікна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міського голови Андрія Садового.

"Є влучання по місту. За попередньою інформацією, у кількох будинках Львова на вулиці Науковій вибуховою хвилею повибивало вікна. Інформації про потерпілих поки немає", - написав він.

Оновлено о 07:55

Пізніше в ОВА зазначили, що у Львові тимчасово перекрили кілька вулиць через ворожу атаку. Йдеться про:

Тролейбусну,

Трускавецьку

та Наукову вулиці.

За словами Садового, війська РФ могли спрямувати для атаки Львова та області понад десять ракет.

"За попередньою інформацією, на наш регіон летіло понад 10 ракет. ППО добре відпрацювали цю атаку, але все ж маємо одне попадання у об'єкт інфраструктури", - зазначив він.

В мерії уточнили, що вибуховою хвилею вибило вікна у житлових будинках на вулиці Науковій, також зачепило школу На місці працюють оперативні служби.

"Автобуси тимчасово курсуватимуть по вулиці Володимира Великого. Трамвай їздить без змін", - додав Садовий.

Наслідки ракетної атаки по Львову (фото: Тг-канал Андрія Садового)

Масштабний обстріл України

У четвер, 15 лютого, близько 2:00 за київським часом з аеродрому Оленья в Мурманській області вилетіли шість стратегічних бомбардувальників Ту-95.

Близько 5 години ранку в низці областей було оголошено повітряну тривогу, яка згодом розповсюдилася на всю територію України. Повітряні сили повідомили про запуск росіянами ракет "Калібр" з Чорного моря.

Після 6 ранку в Києві пролунали вибухи. Також про гучну роботу ППО повідомили у Дніпрі та Запоріжжі.

Також дуже гучно працювала ППО у Львові. Ракети постійно маневрували та змінювали напрямок.

Детальніше про літаки Ту-95, які росіяни використовують для ракетних ударів по Україні, читайте в матеріалі РБК-Україна.

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