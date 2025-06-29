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Польща піднімала військову авіацію через комбінований удар РФ по Україні

Фото: винищувач ВПС Польщі F-16 (Getty Images)
Автор: Марія Рагуткіна

Польща разом із країнами-союзниками цієї ночі, 29 червня, піднімала в повітря військові літаки через російську комбіновану атаку на Україну.

Про це передає РБК-Україна, посилаючись на Twitter-акаунт (X) Оперативного командування Збройних сил Польщі.

"У зв'язку з нападом Російської Федерації, яка завдає ударів по об'єктах на території України, у нашому повітряному просторі почала діяти польська та союзна авіація", - повідомили у військовому відомстві.

Зазначається, що було задіяно всі наявні сили та засоби. Зокрема, у повітря було піднято чергові пари винищувачів.

Ба більше, польська сторона привела до найвищого ступеня бойової готовності наземні засоби ППО та радіолокаційної розвідки.

"Вжиті заходи спрямовані на забезпечення безпеки в районах, що межують із зонами, які перебувають під загрозою. Оперативне командування відстежує поточну ситуацію, сили та засоби залишаються в повній готовності до негайного реагування", - додали у відомстві.

Удар по Україні 29 червня

Росіяни здійснили комбіновану атаку на українські міста. Спочатку вони запустили дрони, через що повітряна тривога була оголошена через атаку практично у всіх областях.

Також вночі злетів МіГ-31К з аеродрому Саваслейка. По Україні було запущено крилаті ракети.

У Кременчуцькому районі через комбінований удар на підприємстві сталася пожежа. Також удару зазнало Запоріжжя, а на Черкащині постраждали троє людей.

Детальніше про нічну атаку РФ на Україну читайте в матеріалі РБК-Україна.

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Польща