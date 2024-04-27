Польща піднімала військові літаки через російську ракетну атаку по Україні

Польща піднімала у повітря свою військову авіацію пізно ввечері у п'ятницю через нинішню російську ракетну атаку по території України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter (X) Оперативного командування Збройних сил Польщі.
У заяві відомства вказується, що польські літаки були підняті та діяли у небі в південно-східній частині країни. В цьому контексті військові закликали місцевих жителів звернути увагу, що у вказаних регіонах можливе "підвищення рівня шуму".
"Сьогодні ввечері спостерігається активність Російської Федерації у зв'язку з завданням ракетних ударів по об'єктах, розташованих на території України". - йдеться в оголошенні ОК ЗС Польщу пізно ввечері 26 квітня.
Польські військові додали, що "усі необхідні процедури для забезпечення безпеки нашого повітряного простору розпочато", і триває моніторинг за ситуацією.
Раніше повідомлялося що пізно ввечері 26 квітня в Україні була оголошена масштабна повітряна тривога через ракетну атаку з боку РФ.
Був зафіксований рух керованих ракет, а також "Кинджалів" в українському повітряному просторі. Також було відомо про вибухи в Івано-Франківській області.
Нагадаємо, перед тим Польща піднімала свої винищувачі через ракетні удари РФ по території України рано вранці 19 квітня, коли країна-агресор завдавала масованої повітряної атаки по українських містах.
Перед тим Польща піднімала бойову авіацію під час ракетного удару російської армії по території України в ніч проти 21 березня.
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