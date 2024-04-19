Польща піднімала в повітря винищувачі через російську атаку по Україні

Польща піднімала свої винищувачі через ракетні удари РФ по території України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Оперативного командування Збройних сил Польщі у Twitter.

Командування зазначило, що польська армія постійно слідкує за ситуацією на українській території та залишається в постійній готовності забезпечити безпеку польського повітряного простору.

"У зв'язку зі зменшенням рівня загрози чергові повітряні операції в повітряному просторі Польщі були припинені, а розгорнуті сили і засоби повернулися до стандартної оперативної діяльності", - йдеться в повідомленні.

О 8:00 за київським часом у Польщі повідомили, що чергування літаків припинилося.

При цьому зазначалося, що всі необхідні процедури для забезпечення безпеки повітряного простору Польщі були активовані.

"Сьогодні вночі спостерігалася інтенсивна діяльність дальньої авіації РФ, пов'язана з нанесенням ракетних ударів по об'єктах, розташованих на території України", - йдеться в повідомленні.

Атака на Дніпро 19 квітня

Уночі 19 квітня Росія здійснила черговий акт агресії проти України, використовуючи комбіновану повітряну атаку. Першим етапом атаки став запуск кількох груп безпілотних літальних апаратів типу "Шахед", також відомих як "іранські камікадзе". Ці дрони, начинені вибухівкою, летять на ціль і самознищуються, завдаючи удару.

Потім окупанти застосували більш далекобійну зброю - ракети. Про характер і кількість запущених ракет, а також про цілі атаки, поки що не повідомляється.

Сили протиповітряної оборони України відбили атаку дронів. За даними Повітряних сил ЗСУ, було збито 9 ворожих БПЛА.

Унаслідок ворожого авіаудару по Дніпру значної шкоди зазнав житловий будинок. П'ятиповерхівка загорілася, рятувальникам довелося гасити пожежу.

Як повідомив голова ОВА Сергій Лисак, окрім житлового будинку, постраждали також два інші об'єкти інфраструктури.

Попередньо, відомо про 2 загиблих і 15 поранених. Постраждалих доправили до лікарні. Їхній стан оцінюють як середньої тяжкості.

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