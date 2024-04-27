Польща піднімала військові літаки через російську ракетну атаку по Україні

Польща піднімала у повітря свою військову авіацію пізно ввечері у п'ятницю через нинішню російську ракетну атаку по території України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter (X) Оперативного командування Збройних сил Польщі.

У заяві відомства вказується, що польські літаки були підняті та діяли у небі в південно-східній частині країни. В цьому контексті військові закликали місцевих жителів звернути увагу, що у вказаних регіонах можливе "підвищення рівня шуму".

"Сьогодні ввечері спостерігається активність Російської Федерації у зв'язку з завданням ракетних ударів по об'єктах, розташованих на території України". - йдеться в оголошенні ОК ЗС Польщу пізно ввечері 26 квітня.

Польські військові додали, що "усі необхідні процедури для забезпечення безпеки нашого повітряного простору розпочато", і триває моніторинг за ситуацією.

Ракетні удари РФ по Україні 26 квітня

Раніше повідомлялося що пізно ввечері 26 квітня в Україні була оголошена масштабна повітряна тривога через ракетну атаку з боку РФ.

Був зафіксований рух керованих ракет, а також "Кинджалів" в українському повітряному просторі. Також було відомо про вибухи в Івано-Франківській області.

Польща піднімає винищувачі під час масштабних ударів РФ по Україні

Нагадаємо, перед тим Польща піднімала свої винищувачі через ракетні удари РФ по території України рано вранці 19 квітня, коли країна-агресор завдавала масованої повітряної атаки по українських містах.

Перед тим Польща піднімала бойову авіацію під час ракетного удару російської армії по території України в ніч проти 21 березня.