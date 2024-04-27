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Польша поднимала военные самолеты из-за российской ракетной атаки по Украине

Суббота 27 апреля 2024 00:55
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Польша поднимала военные самолеты из-за российской ракетной атаки по Украине Фото: ВС Польши подняли авиацию на фоне российской ракетной атаки по Украине (wikipedia.org)
Автор: Владимир Костырин

Польша поднимала в воздух свою военную авиацию поздно вечером в пятницу из-за нынешней российской ракетной атаки по территории Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter (X) Оперативного командования Вооруженных сил Польши.

В заявлении ведомства указывается, что польские самолеты были подняты и действовали на небе в юго-восточной части страны. В этом контексте военные призвали местных жителей обратить внимание на то, что в указанных регионах возможно "повышение уровня шума".

"Сегодня вечером наблюдается активность Российской Федерации в связи с нанесением ракетных ударов по объектам, расположенным на территории Украины". - говорится в объявлении ОК ВС Польши поздно вечером 26 апреля.

Польские военные добавили, что "все необходимые процедуры по обеспечению безопасности нашего воздушного пространства начаты", и продолжается мониторинг по ситуации.

Ракетные удары РФ по Украине 26 апреля

Ранее сообщалось, что поздно вечером 26 апреля в Украине была объявлена масштабная воздушная тревога из-за ракетной атаки со стороны РФ.

Было зафиксировано движение управляемых ракет, а также "Кинжалов" в украинском воздушном пространстве. Также было известно о взрывах в Ивано-Франковской области.

Польша поднимает истребители во время масштабных ударов РФ по Украине

Напомним, перед тем Польша поднимала свои истребители из-за ракетных ударов РФ по территории Украины ранним утром 19 апреля, когда страна-агрессор наносила массированную воздушную атаку по украинским городам.

Перед этим Польша поднимала боевую авиацию во время ракетного удара российской армии по территории Украины в ночь на 21 марта.

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