Польща піднімала винищувачі для перехоплення російського літака над Балтійським морем

Як повідомляється, вчора два МіГ-29, які чергували з 22-ї бази тактичної авіації в Мальборку, перехопили та візуально ідентифікувала російський літак Іл-20.

Як зазначили у командуванні, російський Іл-20 злетів з аеродрому в Калінінградській області та здійснив політ у міжнародному просторі над Балтійським морем, виконуючи розвідувальну місію.

При цьому, літак не залітав на територію над польськими територіальними водами.

Військові зазначили, що цей же літак був перехоплений 3 травня парою польських F-16.