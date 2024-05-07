Польща піднімала винищувачі для перехоплення російського літака над Балтійським морем

У понеділок, 6 травня, Польща піднімала у небо винищувачі, щоб перехопити російський військовий літак Іл-20 над Балтійським морем.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter (X) Оперативного командування Збройних сил Польщі.
Як повідомляється, вчора два МіГ-29, які чергували з 22-ї бази тактичної авіації в Мальборку, перехопили та візуально ідентифікувала російський літак Іл-20.
Як зазначили у командуванні, російський Іл-20 злетів з аеродрому в Калінінградській області та здійснив політ у міжнародному просторі над Балтійським морем, виконуючи розвідувальну місію.
При цьому, літак не залітав на територію над польськими територіальними водами.
Військові зазначили, що цей же літак був перехоплений 3 травня парою польських F-16.
Нагадаємо, 26 квітня німецькі винищувачі Eurofighter піднімалися у повітря для перехоплення російського військового літака Іл-20, що був зафіксований над Балтійським морем.
У лютому Повітряні сили Німеччини піднімали у повітря винищувач Eurofighter для перехоплення російського військового літака Іл-20М, який був зафіксований в районі Фінляндії.
Також раніше норвезькі літаки F-35 перехопили російські бомбардувальники та винищувачі. Їх зафіксували поблизу повітряного простору НАТО.
Окрім цього, зазначимо, що Польща постійно піднімає в повітря свої винищувачі під час ракетних атак Росії по Україні.
Про те, чому Польща піднімає винищувачі під час атак РФ по Україні, але не "включає" ППО, - читайте у матеріалі РБК-Україна.
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