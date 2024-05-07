RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Польша поднимала истребители для перехвата российского самолета над Балтийским морем

Фото: польский истребитель МиГ-29 (facebook.com/UkrainianLandForces)
Автор: Татьяна Степанова

В понедельник, 6 мая, Польша поднимала в небо истребители, чтобы перехватить российский военный самолет Ил-20 над Балтийским морем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter (X) Оперативного командования Вооруженных Сил Польши.

Как сообщается, вчера два МиГ-29, которые дежурили с 22-й базы тактической авиации в Мальборке, перехватили и визуально идентифицировали российский самолет Ил-20.

Как отметили в командовании, российский Ил-20 взлетел с аэродрома в Калининградской области и совершил полет в международном пространстве над Балтийским морем, выполняя разведывательную миссию.

При этом самолет не залетал на территорию над польскими территориальными водами.

Военные отметили, что этот самолет был перехвачен 3 мая парой польских F-16.

Перехват российских самолетов

Напомним, 26 апреля немецкие истребители Eurofighter поднимались в воздух для перехвата российского военного самолета Ил-20, зафиксированного над Балтийским морем.

В феврале Воздушные силы Германии поднимали в воздух истребитель Eurofighter для перехвата российского военного самолета Ил-20М, зафиксированного в районе Финляндии.

Также ранее норвежские самолеты F-35 перехватили российские бомбардировщики и истребитель. Их зафиксировали вблизи воздушного пространства НАТО.

Кроме того, отметим, что Польша постоянно поднимает в воздух свои истребители во время ракетных атак России по Украине.

О том, почему Польша поднимает истребители во время атак РФ по Украине, но не "включает" ПВО, - читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияПольша