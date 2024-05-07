Польша поднимала истребители для перехвата российского самолета над Балтийским морем

Как сообщается, вчера два МиГ-29, которые дежурили с 22-й базы тактической авиации в Мальборке, перехватили и визуально идентифицировали российский самолет Ил-20.

Как отметили в командовании, российский Ил-20 взлетел с аэродрома в Калининградской области и совершил полет в международном пространстве над Балтийским морем, выполняя разведывательную миссию.

При этом самолет не залетал на территорию над польскими территориальными водами.

Военные отметили, что этот самолет был перехвачен 3 мая парой польских F-16.