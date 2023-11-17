ua en ru
Пт, 17 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Норвезькі F-35 перехопили російські бомбардувальники і винищувачі (фото)

П'ятниця 17 листопада 2023 22:30
UA EN RU
Норвезькі F-35 перехопили російські бомбардувальники і винищувачі (фото) Архівне фото: Норвезькі F-35 перехопили російські бомбардувальники (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Норвезькі літаки F-35 вчора перехопили російські бомбардувальники і винищувачі. Їх зафіксували поблизу повітряного простору Північноатлантичного альянсу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряне командування НАТО.

"Учора з Евенеса (Норвегія) було піднято в повітря літаки F-35 у зв'язку з тим, що російські літаки пролетіли поблизу повітряного простору союзників по НАТО", - йдеться в повідомленні.

Фото: Російські літаки і норвезькі F-35 (twitter.com/NATO_AIRCOM)

Винищувачі 5-го покоління Норвегії ідентифікували:

  • 2 бомбардувальники Ту-160;
  • 2 МіГ-31;
  • 2 Іл-78.

У НАТО зазначили, що після зустрічі з F-35 російські літаки повернулися назад у свою країну.

Провокації Росії

Нагадаємо, росіяни вже неодноразово використовували свої літаки для провокацій.

Зокрема, на початку 2023 року три військові літаки РФ порушили повітряний простір Польщі. Їх перехопили два винищувачі F-35 ВПС Нідерландів.

Також у серпні цього року американські системи протиповітряної оборони виявили чотири військові літаки країни-агресора поблизу Аляски.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
НАТО Російська Федерація Норвегия
NEWS
Ситуація на фронті та виробництво зброї: Зеленський провів важливу Ставку
Ситуація на фронті та виробництво зброї: Зеленський провів важливу Ставку
DAILY
Генсек МЗС Естонії Йонатан Всевіов: Ми не маємо права втомлюватись від війни
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Генсек МЗС Естонії Йонатан Всевіов: Ми не маємо права втомлюватись від війни