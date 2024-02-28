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В Німеччині розповіли про підняття винищувача Eurofighter через російський літак

Середа 28 лютого 2024 03:22
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В Німеччині розповіли про підняття винищувача Eurofighter через російський літак Фото: винищувач Eurofighter Typhoon (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Повітряні сили Німеччини (Люфтваффе) піднімали у повітря винищувач Eurofighter для перехоплення російського військового літака Іл-20М, який був зафіксований в районі Фінляндії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Люфтваффе.

У заяві німецьких ВПС зазначається, що це сталося ще у понеділок, 26 лютого.

Сигнал тривоги був активований в місті Лааге через фіксацію російського Іл-20М, який "без плану польоту був ідентифікований на південний схід від Гельсінкі нашим Eurofighter".

Німецький винищувач здійснив "візуальний контроль", після чого операція була завершена "без подальших інцидентів".

В Німеччині розповіли про підняття винищувача Eurofighter через російський літак

ВПС ФРН розповіли про підняття у повітря винищувача для перехоплення російського літака Іл-20М 26 лютого (фото: скрін twitter.com/Team_Luftwaffe)

Зауважимо, що раніше, 27 лютого, у Генеральному штабі Збройних сил Франції розповідали, що були змушені підняти в повітря свої винищувачі Mirage для перехоплення російського військового літака Іл-20. Це сталося біля узбережжя Естонії.

Повітряні провокації Росії

Нагадаємо, РФ вже неодноразово використовувала свої військові літаки для провокацій. У серпні 2023 року американські системи ППО виявили чотири військові літаки країни-агресора поблизу Аляски.

У тому ж місяці ВПС Данії перехопили два російські бомбардувальники, які летіли "до території НАТО".

Додамо також, що нещодавно норвезькі літаки F-35 перехопили російські бомбардувальники і винищувачі. Їх зафіксували поблизу повітряного простору Північноатлантичного альянсу.

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